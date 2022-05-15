Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada - Son Dakika
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Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada

15.05.2022 14:23

Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada Genç kızın telefonunu kapkaç yapıp İETT otobüsü ile kaçtı Kapkaç anı ve otobüse binme anı kamerada Şişli'de gündüz vakti yolda annesiyle birlikte yürüyen genç kızın cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 1 şahıs İETT otobüsüne binerek kaçtı.

Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada

Genç kızın telefonunu kapkaç yapıp İETT otobüsü ile kaçtı

Kapkaç anı ve otobüse binme anı kamerada

İSTANBUL - Şişli'de gündüz vakti yolda annesiyle birlikte yürüyen genç kızın cebindeki telefonu kapkaç yöntemiyle çalan 1 şahıs İETT otobüsüne binerek kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde saat 18.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Pelin Serdar, annesi Betül Serdarile birlikte kol kola girmiş bir şekilde yürüyordu. Telefon ipi boynunda asılı ve telefonu da cebinde olan Pelin Serdar saçını düzeltmek için elini cebinden çıkardığı anda arkadan gelen D.A. isimli genç erkek, telefonu ani bir hareketle aldı. D.A. cadde üzerinde bulunan otobüs durağına gelen İETT otobüsüne binerek kaçtı. Anne Betül Serdar, Telefonun kredilerin daha bitmediğini belirtti.

"Telefonun alındığını hiç hissetmedik"

Kapkaç anını anlatan anne Betül Serdar, "Kızımla birlikte yürüyorduk. İş çıkış saatinde oldu. Biz de saniyeler sonra fark ettik. Harbiye Polis Merkezi'ne gittik. Kim olduğu tespit edildi. Kameradan gördüm, kızım Pelin'in cebinden telefonu çektiği gibi otobüse bindi. Etrafımıza baktık, koşan falan yoktu. Herkes normal yürüdüğü için kimseye bir şey söyleyemedik. Otobüse bindiğini kamerada gördük. O akşam zaten karakoldaydık. Kızımın yeni telefonuydu. Biz telefonun alındığını hiç hissetmedik. Telefonun boyun aksesuarı vardı, telefon da cepteydi, anlık saçını düzeltmek için elini oradan çektiğinde almış telefonu" şeklinde açıkladı.

"Telefonun kredisini hala ödüyoruz"

Şikayetinden asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Betül Serdar, "Telefonu alan kişinin ismi Doğan. Aracılar yoluyla Doğan'la haberleşiyoruz. Bayağı görüşüyoruz yani. Bu telefonun peşini bırakmamı istemiş. Telefonu bir yere sattığını söylemiş. Telefonu alan kişi Yenikapı- Aksaray tarafında bir yerde saklanıyor. Bu konuyla ilgili kim işin içindeyse peşini bırakmayacağım. Cezaevinden yeni çıkmış, kaçamayacak, tekrar girecek. Benimle irtibata geçtiğinde telefonu getirseydi aracıları mağdur etmemek adına şikayetten vazgeçecektim. Bunlar dün gece oldu. Ama telefonu verdiğinde şikayetimi geri çekmeyeceğimi düşünüp korkmuş. Vazgeçsin demiş. Vazgeçmeyeceğim. Hem telefonu alacağım hem de cezaevine girecek. Kızım çok üzüldü, telefonun kredisini hala ödüyoruz" ifadelerine kullandı.

Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada
Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada
Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada
Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada
Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada
Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada
Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de güpegündüz kapkaç şoku kamerada - Son Dakika


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