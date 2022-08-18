İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu

18.08.2022 12:27
İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu

Şişli'de işlettikleri çiğköfteciye torpil atıp kaçan çocukları yakalayarak işyerinin deposunda zorla alıkoyan iş yeri sahipleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şişli'de işlettikleri çiğköfteciye torpil atıp kaçan çocukları yakalayarak işyerinin deposunda zorla alıkoyan iş yeri sahipleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 3 şüphelinin 24'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Şişli Halide Edip Adıvar Caddesi'nde işlettikleri çiğköfteciye torpil atıp kaçan 3 çocuğu yakalayarak iş yerinin deposunda ışıkları kapatmak suretiyle alıkoyan iş yeri sahipleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, depoda tutulan 13-14 yaşlarındaki 3 çocuk mağdur, onların anne ve babası müşteki, çiğköfteci dükkanını işleten Erol İnanır, Yakup İnanır ve Yusuf Eren İnanır ise şüpheli olarak yer aldı.

İş yerinin önünde yakalandılar

Hazırlanan iddianamede, mağdurların da içerisinde bulunduğu mahalle çocuklarının, şüphelilerin işlettiği çiğköfteciye torpil, soğan, patates gibi maddeleri atarak müşterilere rahatsızlık verdikleri, bu iddiayla şüphelilerin mağdurları iş yerinin önünde yakaladıkları anlatıldı.

Deponun ışıklarını da kapattılar

İddianamede şüphelilerin, mağdur M.T.K.'ya tokat atarak diğer mağdurlar F.E. ile E.O.'yu ise itip kakarak iş yerinin altında bulunan depo bölümüne götürdükleri, deponun kapısını ve ışıkları kapatarak mağdurların ailesi ile polis ekipleri olay yerine gelene kadar mağdurları depoda tuttukları kaydedildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip zor kullanarak yaşları 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatmak suretiyle suç işledikleri belirtildi.

24'er yıla kadar hapis cezaları istendi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Erol İnanır, Yakup İnanır ve Yusuf Eren İnanır'ın 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan zincirleme şekilde 5'er yıldan 24'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Yusuf Eren, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu - Son Dakika
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