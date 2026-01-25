Şişli'de Kafası Kesik Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
Şişli'de Kafası Kesik Kadın Cesedi Bulundu

Şişli\'de Kafası Kesik Kadın Cesedi Bulundu
25.01.2026 10:08
Şişli'de çöpte bulunan kadın cesedinin cinayet zanlıları havalimanında yakalandı. İtiraf ettikleri tartışma sonucu öldürdüklerini açıkladılar.

Şişli'de çöp konteynerinde kafası kesik bir halde bulunan kadın cesedi olayına ilişkin yürütülen soruşturmada, 2 Özbekistan uyruklu şahıs Gürcistan'a kaçmak üzereyken havalimanında gözaltına alındı. Öte yandan şüpheli, verdiği ifadede maktul ile aralarında gönül ilişkisinin bulunduğunu ve aralarında çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre, çöpte malzeme arayan Okan Ç. malzeme aradığı sırada elinde bir sıcaklık hissetmiş ve çöpte bulunan siyah poşeti açtığında kafası kesik halde kadın cesedi ile karşılaşmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edilmiş, bölgede geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından parmak izi sorgusundan cansız bedenin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşılmış, çalışmaların devamında cansız bedenin bulunduğu noktadan 2 sokak uzaklıktaki Bozkurt Caddesi'nde ise bir çöp konteynerinin yanındaki 2 adet valizde cansız bedene ait olduğu anlaşılan deliller bulunmuştu. Caddede yapılan çalışma sonrası bulunan deliller olay yeri inceleme aracına koyulmuştu.

2 şahıs Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bu kapsamda olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. İstihbarat Şube ve Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 erkek şahsın bir valiz ile konteynerlerin yanına gelerek şüpheli hareketlerde bulunduğu ortaya çıktı. Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) isimli şahıslar Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Zanlı sorgu sırasında suçunu itiraf etti

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan sorgulamalarda Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov isimli şahıs, maktul Durdona Khakımova ile aralarında gönül ilişkisi bulunduğunu ve çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

