Lüks rezidanstan çıkan 3 Libyalıya yapılan saldırı kamerada! - Son Dakika
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Lüks rezidanstan çıkan 3 Libyalıya yapılan saldırı kamerada!

08.06.2023 10:55

Şişli'de kaldıkları rezidanstan çıkan üç Libyalı, maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kişi yaralanırken, saldırganlar hızla kaçtı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'un Şişli ilçesinde 6 Haziran Salı günü saat 19.00 sıralarında Libya uyruklu üç kişi kaldıkları rezidanstan çıktıkları sırada arkalarından gelen yüzleri maskeli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

2 KİŞİ YARALANDI

Olayda bir kişi son anda kaçarken Reca Muhammed ile Adel Muhammed ayaklarından yaralandı. Yüzleri maskeli saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İki yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıda kullanılan silahta susturucu olduğu öğrenildi.

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SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, rezidanstan çıkan üç Libyalı yürüdükleri sırada arkalarından yüzleri maskeli, silahlı iki kişinin saldırısına uğruyor. Bir kişi son anda kaçarken iki kişi ayaklarından yaralanıyor. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
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Libya, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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