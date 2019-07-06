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Şişli'de metrobüs kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs yolun karşısına geçmeye çalışan 1 yayaya çarptı.

Şişli'de metrobüs kazası: 2 yaralı, System.String[]
Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs yolun karşısına geçmeye çalışan 1 yayaya çarptı. Kazada yaya ile metrobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Mecidiyeköy- Zincirlikuyu durakları arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevizlibağ-Söğütlüçeşme seferini yapan 34 TR 6192 plakalı metrobüs yolun karşısına geçmeye çalışan henüz ismi öğrenilemeyen bir şahsa çarptı, ardından bariyerlere çarptı. Kazada, metrobüsün çarptığı yaya ve araçta yer alan bir yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle Zincirlikuyu istikametinde metrobüs seferleri dururken, Cevizlibağ istikametinde ise aksamalar meydana geldi. Duran araçlardaki yolcular ise Mecidiyeköy Durağı'na yürürken, bazıları ise duran metrobüslere bindi. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılmasıyla metrobüs seferleri normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:53 Kaynak: İHA
Zincirlikuyu, 3. Sayfa
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