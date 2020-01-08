Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Şişli'de kaldırımda yürüdüğü sırada bir reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Şişli'de kaldırımda yürüdüğü sırada bir reklam panosundan kopan parçanın başına düşmesi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki Hasan Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Güngören Mehmet Nezih Özmen Mahallesi'ndeki evinde helallik alındıktan sonra cenaze Tozkoparan Camii'ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Aydın'ın yakınları, sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede taziyeleri oğlu Hakan Aydın ve Eşi Günay Aydın kabul etti.

Aile dostu olduğunu söyleyen Mehmet Mis Vefat etmeden önce beni aradı. Benim kayınpederimin cenazesi vardı. Aynı köylüler, cenazeye geliyordu. 'Hasan abi neredesin' dedim. Zincirlikuyu'da olduğunu söyledi. 'Mezarlıkta bekle. Oradan alacağız cenazeyi' dedim. Aradan 10-15 dakika geçti. Hasan Aydın'ın telefonundan arandım. 'Buyur Hasan Abi' dedim. 'Ben hastanenin güvenlik amiriyim, Hasan Bey'i ambulansla buraya getirdiler, doktorlar müdahale ediyor' dedi. 'Biraz önce görüştüm bir şeyi yoktu' dedim. Bende akrabalarını aradım hastaneye yönlendirdim. Sonra vefat etmiş dediler. Cenazeye giderken yolda reklam panosu üzerine düşüyor' dedi.

Hasan Aydın'ın yeğeni Sebahattin Aydın, Zincirlikuyu'da köylümüzün cenazesine gitmek isterken o fırtınaya yakalanıyor. Fırtınada üzerine tabela düşüyor. Emekliydi. Kendisini toplumsal olan cemiyetlerden, böyle şeylerden uzak kalmazdı. Çok iyi bir insandı. Çok duyarlıydı. Büyük acı yaşıyoruz dedi. Törenin ardından cenaze Esenyurt Kıraç mezarlığında toprağa verildi.

Şişli'de reklam panosundan kopan parça yüzünden ölen kişi son yolculuğuna uğurlandı

Hasan Aydın, Aydın, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:16 Kaynak: DHA
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