Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
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Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:21 Kaynak: AA
Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin yakınındaki sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit edildi.
Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şüpheliler gözaltına alınırken, iş makinesine de el konuldu.
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