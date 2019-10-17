Son Dakika Haberleri: Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar
Son Dakika Güncel Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar

45 dakika önce

Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Sit alanında iş makinesiyle kaçak kazı yaparken yakalandılar, System.String[]

Mersin'de, tarihi Kızkalesi yakınında iş makinesiyle kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Kızkalesi'nin yakınındaki sit alanında kaçak kazı yapıldığını tespit edildi.

Tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şüpheliler gözaltına alınırken, iş makinesine de el konuldu.

Kızkalesi, Jandarma, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:21 Kaynak: AA
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