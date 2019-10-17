Son Dakika Haberleri: Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü
Son Dakika 3. Sayfa Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü

2 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesi ile sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Sit alanındaki kaçak kazıya suçüstü, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde iş makinesi ile sit alanında kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı.


Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Ayaş Mahallesi'nde izinsiz olarak sit alanı içerisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kızkalesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, iş makinesi ile kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.


İş makinesine el konulurken, haklarında adli işlem yapılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:28 Kaynak: İHA
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