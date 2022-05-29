Sivas Belediyesinden ekonomiye ve çevreye katkı sağlayacak GES projesi

Sivas Belediyesi, birinci etabı tamamlanan, ikinci etabında sona yaklaşılan güneş enerjisi santralinden (GES) üreteceği elektrikle tüm tesislerinin elektriğini karşılayıp doğaya katkı sağlayacak.

Sivas Belediyesi, ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir kaynaklardan sağlamak için Çayboyu Mahallesi'ne kurduğu güneş enerji santrallerine yenilerini ekliyor.

Hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlayacak GES projesinin 1 megavat kurulu güce sahip birinci etabı tamamlandı. Projenin 2 megavat kurulu güce sahip ikinci etabının 2 ay sonra hizmete alınması beklenirken, 1 megavat güce sahip üçüncü etap GES için ise ihale süreci devam ediyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, çevreye saygılı, duyarlı ve kendi enerjisini üreten bir belediyecilik anlayışını ortaya koymak adına başlattıkları projenin ikinci etabıyla ilgili bilgi verdi.

Belediye olarak birinci etap GES projesini tamamladıklarını anlatan Bilgin, "2 megavatlık GES projemiz de en kısa sürede tamamlanarak elektrik üretimine başlamış olacak. Bu proje bittiği zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından almış olduğumuz hibe ile bu alanda toplam 4 megavatlık GES projemizi tamamlamış oluyoruz." dedi.

Devam eden projeler bittiğinde Sivas Belediyesinin elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılayacağını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"İnşallah bu dönem içerisinde bu bölgeye yapmış olduğumuz ve yapacağımız GES ile belediyemizin tüketmiş olduğu elektriğin tamamını yenilebilir, çevreye saygılı, çevre dostu enerji kaynaklarından üreterek hem ülke ekonomisine hem de bütçesine katkı sağlayacak bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. Bugünkü rakamlarla yıllık yaklaşık 60 milyon lira enerji giderimiz var. Bu projeler tamamlandığı zaman bütçemize 60 milyon liralık destek sağlamış olacağız. Sürdürülebilir, çevreye saygılı, belediyenin kendi bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak uzun vadeli bir projeyi inşallah tamamlamış olmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız."

"60 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırıyoruz"

Proje için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 14 milyon lira hibe aldıklarını ve ihale aşamasının devam ettiğini vurgulayan Bilgin, "Görevlilerimiz Ankara'daki ihale sürecini takip ediyor, bu yıl içerisinde tamamlanacak. Bugünkü maliyetler ile yaklaşık 60 milyon lira civarında bir yatırımı şehrimize kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Geri dönüşümü olan bir projenin şehirde hayata geçeceğini dile getiren Bilgin, şöyle devam etti:

"5 yıl içerisinde kendini amorti edecek bir proje. Normal şartlarda tamamlanmış olması gerekiyordu. Müteahhit firmamızın bitirmek için yoğun gayreti var, 90 gün içerisinde tamamlanmış olacak. Ağustos sonunda bu 2 megavatlık alanda elektrik üretimine başlanmış olacak. Dünyada hiçbir kaynak sınırsız değil. Dolayısıyla toplumun bu alanda bir duyarlılığının olması lazım, israfın ortadan kalkması lazım. Bu anlamda enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Dışa bağımlılıktan kurtulmak adına yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bizim yapmaya çalıştığımız da bu."

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir projeyi hayata geçirmek için çalışma yaptıklarını da belirten Bilgin, "Belediye olarak özelikle Organize Sanayi Bölgesi'nde işletmelerin çatılarına yapacakları GES'lerle ilgili çalışma yürütüyoruz. GES yapmak isteyenlere de uzun vadeli kredi konusunda belediye olarak yardımcı olacağız. Bunu da yakında paylaşacağız." ifadelerini kullandı.