Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden "çatal-kaşık ve düdüklü tencere alımı" açıklaması - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden "çatal-kaşık ve düdüklü tencere alımı" açıklaması

23.10.2020 20:27
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynağın "çatal-kaşık veya düdüklü tencere alımı" için kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynağın "çatal-kaşık veya düdüklü tencere alımı" için kullanıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu'na dayanarak üniversite özel bütçesinden gideri karşılanarak alınması gereken ve genel idare hizmetlerine mahsus olduğu değerlendirilen mal ve hizmetin, bilimsel araştırma projeleri için ayrılan kaynaklar kullanılarak alındığı yönünde haberler yayımlandığı aktarıldı.

Habere konu olan projeyle Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından öğrencilerin teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerini de görebilecekleri ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirebilecekleri, öğretim üyelerinin de birtakım proje ve yayınlarla çıktılara ulaşabilecekleri tam donanımlı bir mutfak kurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu proje sayesinde daha önce mutfağı bulunmayan ve öğrencilerin sadece teorik olarak eğitimlerini sürdürdükleri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrencilerimiz uygulamalı eğitim imkanına da kavuşmuşlar, bunun sonucunda da üniversitemiz gastronomi alanında gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler kazanmıştır. Ayrıca ilgili fakültemizdeki öğretim üyeleri de bu mutfaktan yararlanarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla bilimsel yayınlar yapma imkanı elde etmişlerdir. Haberlere konu olan proje, üniversitemizin hem bilimsel hem de eğitim kalitesini artırmaya yöneliktir. 'Çatal-kaşık veya düdüklü tencere alımı' şeklinde haber yapılarak sonuçları itibarıyla başarılı bir projenin basitleştirilmeye çalışılması özellikle bu mutfak sayesinde bilimsel çalışmalar yapacak olan akademisyenlerimizi ve aşçılık mesleğini en iyi şekilde öğrenmeye çalışan öğrencilerimizi derinden üzmüştür."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Üniversite, araştırma, Sayıştay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden 'çatal-kaşık ve düdüklü tencere alımı' açıklaması - Son Dakika

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