Hafik'te yaptırılacak öğrenci yurdu için protokol imzalandı - Son Dakika
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Hafik'te yaptırılacak öğrenci yurdu için protokol imzalandı

11.08.2022 10:39
Hafik'te yaptırılacak öğrenci yurdu için protokol imzalandı

Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle öğrenci yurdu yaptırılacak.

Sivas'ın Hafik ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle öğrenci yurdu yaptırılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacı Ömer Aydoğan Anadolu İmam Hatip Lisesine, Hafik İmam Hatip Okulları ve Yurt Yaptırma Yaşatma Derneği tarafından yaptırılacak öğrenci yurdu Valilik ek binasıdaki toplantı salonunda protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İmza törenine, Vali Yılmaz Şimşek, Hafik Kaymakamı Kadir Algın, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ile hayırseverler katıldı.

İmzaların atılmasının ardından açıklama yapan Şimşek, geniş bir coğrafyaya sahip Sivas'ta son yıllarda hayata geçen eğitim yatırımları sayesinde fiziki altyapının güçlendiğini belirterek, "Hayırseverlerimiz ilimizde birçok okulun yapımına katkı sağlayarak geleceğimizin teminatı evlatlarımıza modern eğitim yuvaları kazandırmıştır. Kısa sürede inşaatı başlayacak olan yurdumuz, 3 yıl içerisinde tamamlanarak teslim edilecek, böylece öğrencilerimizin konaklama imkanı da daha rahat bir duruma erişecek. Bu örnek davranıştan dolayı hayırda yarışan kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Aydoğan, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafik'te yaptırılacak öğrenci yurdu için protokol imzalandı - Son Dakika

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