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SİVAS Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi

4 saat önce

Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifiSivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet terönine evlilik teklifi damgasını vurdu.

Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet terönine evlilik teklifi damgasını vurdu. Geçen yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, diplomasını almak üzere sahneye gelen kız arkadaşı Edanur Kurşun'a evlilik teklifinde bulundu. Genç kız teklifi kabul etti.
4 Eylül Kültür Merkezi Alaaddin Keykubat Konferans Salonunda gerçekleştirilen Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu ile akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Programda fakülte birincisi Yağmur Yılmaz, ikincisi Buse Cengiz ve üçüncüsü Burcu Kızılırmak'a diplomaları ve hediyeleri Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ve Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu tarafından verildi.
SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ
Mezuniyet töreni, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Geçen yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, kız arkadaşı Edanur Kurşun'a sahnede diz evlenme teklifinde bulundu. Genç kızın şaşkına döndüğü evlenme teklifi salondan büyük alkış aldı.
Töreni izleyenlere yönelik kısa bir konuşma yapan Çetin, daha sonra kız arkadaşına dönerek Ablamın kardeşi, anne-babamın kızı, benim de eşim olur musun sözlerini sarf etti.
Dizlerinin üzerine çöken Çetin, cebindeki yüzüğü çıkararak kız arkadaşı Edanur Kurşun'a uzattı. Teklif karşısında şaşıran ve elleri titreyen Kurşun, gözyaşlarına hakim olamadı. Evlilik teklifine, mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları alkışlarla destek verdi. Genç kızın erkek arkadaşının evlilik teklifine büyük bir coşkuyla 'Evet' cevabı verdi.
SİVAS Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:44 Kaynak: DHA
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