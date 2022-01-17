Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Sivas Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Şaban Yalman, güven tazeledi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın'ın yaptığı genel kurula SESOB Başkanı Beşir Köksal, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Başkanı Mesut Dursun, oda başkanları ve üyeler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanı Apaydın, seçimin demokratik bir yarış olduğunu ifade ederek, şoför esnafına hizmet etmek için aday olan Şaban Yalman, Haluk Köksal ve Ali Akpınar'a başarılar diledi.

Üç liste ile gidilen genel kurul sonrasında Şaban Yalman 467 oy alarak başkanlığa bir kez daha seçilirken, Ali Akpınar, 457, Haluk Köksal ise 290 oy aldı.