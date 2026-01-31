Sivas\'ta 126 Yerleşim Yeri Ulaşıma Kapandı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 126 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede kar ve tipi nedeniyle 126 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.
