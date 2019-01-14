Sivas'ta 26,7 Milyon Kişi Toplu Taşıma Kullandı

Sivas'ta 2018'de 26 milyon 660 bin 171 kişinin toplu taşıma kullandığı bildirildi.

Sivas'ta 2018'de 26 milyon 660 bin 171 kişinin toplu taşıma kullandığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta toplu taşımada büyük değişim hamlesi otobüs-minibüs ayrımının ortadan kaldırılmasıyla başladı.



Özellikle engelli vatandaşlar için kullanım kolaylığı sağlayan otobüsler, toplu taşımaya ilgiyi artırdı. Yoğunluk olan duraklar kameralarla takip edildi ve vatandaşların bilgilendirilmesi için duraklara akıllı ekranlar yerleştirildi.



Belediye, bütün duraklara "karekod" uygulaması yerleştirerek vatandaşların bekledikleri otobüsün nerede ve kaç dakika sonra durakta olacağını görmelerini sağladı.



Öte yandan getirilen tek bilet uygulaması sayesinde halkın ulaşım giderleri yarı yarıya azaltıldı.



Yapılan bunca yenilik sonrasında toplu taşma kullanan vatandaş sayısında artış görüldü. Buna göre 2018 yılında 26 milyon 660 bin 171 kişi toplu taşımayı tercih etti.

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