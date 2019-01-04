Sivas'ta 28 Köye Ulaşım Sağlanamıyor
55 dakika önce
Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas
'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 1, ilçelerden Doğanşar
'da 1, Gürün
'de 4, İmranlı
'da 19, Suşehri
'nde 2 ve Yıldızeli
'nde 1 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Merkez
ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı olmak üzere toplam 99 iş makinesi ve 211 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:03 Kaynak: AA
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