Sivas'ta Adli Yardım Protokolü İmzalandı

08.01.2026 16:31
Sivas Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için adli yardım desteği sağlayacak 3 milyon liralık protokol imzaladı.

Sivas Belediyesi ve Sivas Barosu arasında vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak ve özellikle dar gelirli kişilere hukuki destek sağlamak amacıyla adli yardım destek protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi, protokolle baro bünyesinde faaliyet gösteren Adli Yardım Bürosu aracılığıyla yürütülecek hizmetler için 3 milyon lira destek sağlayacak.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Adem Uzun, protokolle maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara adli yardım desteği konusunda baroya katkı sağlayacaklarını belirtti.

Avukat tutamayacak durumda olan vatandaşlara baro üzerinden destek sağlandığını anımsatan Uzun, şunları kaydetti:

"Biz de bu protokolle bu desteğin kapsamını ve oranını artırmış oluyoruz. Böylece çok daha fazla dar gelirli hemşehrimizin adli yardım alabilmesini belediye olarak desteklemiş oluyoruz. Bu çalışma, Sivas Belediyesi olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. Avukatlık ve belediye kanunları ile Türkiye Barolar Birliği yönetmeliğinde, belediyelerin bu tür destekleri sağlayabileceğine dair hükümler yer almaktadır."

Sivas Baro Başkanı Fatih Sevim ise belediyeye teşekkür etti.

Projenin dar gelirli vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracağını vurgulayan Sevim, "Hem Sivas halkı hem de avukatlarımız için büyük önem taşıyor. Bu noktada belediyenin görevinin sadece yol yapmak ve diğer altyapı hizmetleriyle sınırlı olmadığını, adalete erişim konusunda da sorumluluk üstlendiğini göstermesi çok kıymetli. Bu anlamda Sivas Belediyesine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

