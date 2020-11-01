Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

01.11.2020 21:59
Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı, System.String[]

Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Yusuf Sarıgüzel (55) yönetimindeki 58 ABU 242 plakalı kamyon, Sivas-Karaçayır kara yolunun Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü, Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Paşabahçe, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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