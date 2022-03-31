Sivas'ta doğal ortamındaki bir vaşak çok yakından görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta doğal ortamındaki bir vaşak çok yakından görüntülendi

31.03.2022 10:26
Sivas'ta doğal ortamındaki bir vaşak çok yakından görüntülendi

Sivas kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, doğal ortamında bir öğretim üyesi tarafından çok yakından görüntülendi.

Sivas kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, doğal ortamında bir öğretim üyesi tarafından çok yakından görüntülendi.

Hobi olarak yaban hayatını fotoğraflayan ve görüntüleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulusoy Bali, dağlık alanda bir vaşakla karşılaştı. Bali, kendisine çok yaklaşan vaşağı profesyonel kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 senedir hobi olarak fotoğrafçılık yaptığını, yaklaşık 5 yıldır da yaban hayatını kayıt altına aldığını söyledi.

Vaşakların görünmesi çok zor, çok iyi kamufle olan hayvanlar olduğu için "ormanın hayaleti" olarak bilindiğini anlatan Bali, "Son çektiğim vaşağa kent merkezine bağlı kırsal alanda rastladım. Çekim alanına gittiğimde vaşağın sesini duymamla birlikte hemen aracımı durdurdum ve sol tarafımdaki kayalıkların tepe noktasında vaşağın oturur vaziyette bana baktığını gördüm." dedi.

Bali, vakit kaybetmeden birkaç kez vaşağı fotoğraflayıp görüntüsünü kayıt altına aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ardından sesler çıkarıp bana doğru gelmeye başladı. Aramızda yaklaşık 40 metre kadar mesafe kala bir yerde oturup bekledi ve yine aynı sesleri çıkarmaya başladı. O anları da çok yakından sabit olarak hem videoya aldım hem de fotoğrafladım. Belli bir süre bekledikten sonra tekrar ilk gördüğüm kayalığa doğru çıktıktan sonra gözden kayboldu."

YORUMLAR
500
'Çocukları alerjiden koruma' uyarıları 'Çocukları alerjiden koruma' uyarıları TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI TÜBİTAK ORTAOKUL DÜZEYİ PROJE YARIŞMASI SİVAS'TA BAŞLADI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta doğal ortamındaki bir vaşak çok yakından görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
10:26 Amasya'da profesör, doktoru dövdü: Daha önce de hekimlere silah ruhsatı istemiş!
10:20 Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı
10:13 Uzlaşma sağlandı, yaptırım ihtimali ortadan kalktı! Fenerbahçe'ye UEFA'dan güzel haber
10:13 Dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 135,5 arttı
10:04 ABD'nin rezerv hamlesiyle brent petrol geriledi! Şu sıralar 107 dolardan işlem görüyor
10:03 Oğlum dizisinin son bölümünde neler oldu? Tuğrul, Canan'ın tavsiyesini dinler
10:02 Uzmanlar çöl tozuna karşı uyardı! Çeşitli bakteri ve mantarlar taşıyor olabilir
09:57 2 aydır aranıyordu! Hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç teslim oldu
09:55 İYİ Parti'deki değişikliklerin sebebi Koray Aydın'ın 2 fotoğrafı mı?
09:54 Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey'in sıradaki hedefi, İnegöl
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 10:37:49. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta doğal ortamındaki bir vaşak çok yakından görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement