Sivas'ta doğal ortamındaki bir vaşak çok yakından görüntülendi - Son Dakika

Sivas kırsalında, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, doğal ortamında bir öğretim üyesi tarafından çok yakından görüntülendi.

Hobi olarak yaban hayatını fotoğraflayan ve görüntüleyen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulusoy Bali, dağlık alanda bir vaşakla karşılaştı. Bali, kendisine çok yaklaşan vaşağı profesyonel kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 senedir hobi olarak fotoğrafçılık yaptığını, yaklaşık 5 yıldır da yaban hayatını kayıt altına aldığını söyledi.

Vaşakların görünmesi çok zor, çok iyi kamufle olan hayvanlar olduğu için "ormanın hayaleti" olarak bilindiğini anlatan Bali, "Son çektiğim vaşağa kent merkezine bağlı kırsal alanda rastladım. Çekim alanına gittiğimde vaşağın sesini duymamla birlikte hemen aracımı durdurdum ve sol tarafımdaki kayalıkların tepe noktasında vaşağın oturur vaziyette bana baktığını gördüm." dedi.

Bali, vakit kaybetmeden birkaç kez vaşağı fotoğraflayıp görüntüsünü kayıt altına aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ardından sesler çıkarıp bana doğru gelmeye başladı. Aramızda yaklaşık 40 metre kadar mesafe kala bir yerde oturup bekledi ve yine aynı sesleri çıkarmaya başladı. O anları da çok yakından sabit olarak hem videoya aldım hem de fotoğrafladım. Belli bir süre bekledikten sonra tekrar ilk gördüğüm kayalığa doğru çıktıktan sonra gözden kayboldu."