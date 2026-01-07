Sivas'ta Dünya Ozon Günü Etkinliği - Son Dakika
Sivas'ta Dünya Ozon Günü Etkinliği

07.01.2026 12:22
Sivas'ta ilkokul öğrencilerine yönelik Dünya Ozon Günü programı düzenlendi. Farkındalık artırıldı.

Sivas'ta "Dünya Ozon Günü" programı düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dünya Ozon Günü etkinlikleri kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla program gerçekleştirildi.

Programa, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Mehrali Ecer, ilgili kurum yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Vali Şimşek, "Günlük hayatımızda sergileyeceğimiz bilinçli tutumlar, çocuklarımıza kazandıracağımız çevre duyarlılığı ve ortak geleceğimize sahip çıkma iradesi çevresel sorunlarla mücadelede en güçlü dayanağımızdır. Bu bakış açısıyla atılan her adım, daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünyanın inşasına katkı sunmaktadır." ifadesini kullandı.

Program kapsamında düzenlenen hikaye ve çizim atölyeleri, bitki dikimi ve atıktan kukla yapım atölyesi gibi etkinliklerle, öğrencilerin ozon tabakasının korunması ve iklim değişikliği konularında farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Kaynak: AA

