Sivas'ta halk otobüsü ile kamyon çarpıştı; sürücüler yaralı - Son Dakika

SİVAS'ta, özel halk otobüsü ile kum yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Bağdat Caddesi üzerindeki Halil Rıfat Paşa Köprüsü altında meydana geldi. Cumhuriyet Üniversitesi yönüne giden Emce Cebecioğlu yönetimindeki 58 H 0102 plakalı özel halk otobüsü ile Emre Kekiz'in kullandığı 58 BG 307 plakalı kum yüklü kamyon çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 sürücü de yaralanırken, halk otobüsü sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye ekibi kurtardı. Yaralı sürücüler, sağlık görevlilerince ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.