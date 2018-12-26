Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli

Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli

2 saat önce

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli, System.String[]
Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.


Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Sivas, Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA

Sabah, Nuri Demirağ, Sivas, Güncel
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