Sivas'ta Hava Ulaşımına Kar Engeli
2 saat önce
Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sivas
'ta hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.
Sivas Nuri Demirağ
Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, sabah ve öğle saatlerinde yapılması planlanan İstanbul-Sivas, Sivas-İstanbul seferleri, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle karşılıklı iptal edildi.
Yetkililer, hava şartlarının düzelmesi durumunda seferlerin gerçekleştirileceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:17 Kaynak: AA
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