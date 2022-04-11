Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

11.04.2022 11:36
Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Sivas'ta meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.

Sivas'ta meydana gelen heyelan nedeniyle iki köy arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.

İl merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Asarcık ve Kurtlapa köyleri arasındaki yolda heyelan meydana geldi.

Yamaçlardaki karların erimesi nedeniyle oluşan heyelan, iki köy arasında ulaşımı sağlayan stabilize yolu ortadan ikiye böldü.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Çok sayıda iş makinesi bölgede toprak dolgu çalışması başlattı.

Köylere ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

YORUMLAR
500
Ondaki antika teraziler kimsede yok Ondaki antika teraziler kimsede yok İçme suyu hattındaki rögar kapaklarını çaldılar İçme suyu hattındaki rögar kapaklarını çaldılar

Kurtlapa, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta heyelan nedeniyle köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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