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Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

1 saat önce

SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada, System.String[]
SİVAS'ta, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Erhan Üstündağ Caddesi'nde meydana geldi. Betül Sena Yalçınkaya (26) yönetimindeki 53 DU 569 plakalı otomobil ile İbrahim Bozkurt'un kullandığı 58 FT 701 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Yalçınkaya'nın otomobili takla atıp, ters dururken, diğer otomobil ise yolun yanındaki boş araziye savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Yalçınkaya ve Bozkurt ile birlikte her iki otomobildeki Abdullah Tokuş, Metin Doğruyol ve Oktay Kara yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


İbrahim Bozkurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:33 Kaynak: DHA
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