Sivas'ta Kangal Köpeği Tolo'nun Tümörü Alındı - Son Dakika
Sivas'ta Kangal Köpeği Tolo'nun Tümörü Alındı

03.02.2026 16:29
Tolo isimli Kangal köpeği, boğazındaki 9 kilo tümör için 3 saatlik ameliyat geçirerek sağlığına kavuştu.

SİVAS'ta, 'Tolo' isimli Kangal köpeğinin boğazındaki yaklaşık 9 kilo ağırlığındaki tümör, 3 saatlik operasyonla çıkarıldı. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Divriği ilçesinde yaşayan Çetin Erdoğan'ın 6 yaşındaki Tolo isimli Kangal köpeğinin boğazında 3 yıl önce tümör oluşmaya başladı. Erdoğan, Tolo'yu ilçedeki bir veterinere götürdü. Tolo'ya yapılan ameliyat sonrası boğazındaki tümör alındı. Aynı bölgede 3 yıl sonra yeniden tümör oluştu. Bazı sanal medya hesaplarında görüntüsü de dolaşıma sokularak, kurtla kavga etmesi sonucu tümör oluştuğuna dair iddialar üzerine Çetin Erdoğan, Tolo'yu Sivas'taki bir veterinere getirdi. Burada yapılan kontrollerde ise köpekte herhangi bir yaralanmaya rastlanmadı. Köpek, uzman veteriner hekim Atilla Dulkadir ve veteriner hekim Hasan Aktaş tarafından ameliyata alındı. Tolo, yaklaşık 3 saat süren ameliyatın ardından boğazındaki yaklaşık 9 kilo tümörden kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'YARALANMA BELİRTİSİ YOK'

Ameliyatı yapan veterinerin tümörün tekrarlayacağını köpeğin sahibine belirttiğini aktaran Dulkadir, "Yapılan operasyon sonucunda 2-3 sene sonra bu olay nüksetmiş. Köpek bir saldırıya uğramış ama tümörün onunla alakası yok. Tümör daha çok kendi vücudunda oluşan bir şey, yaralanma belirtisi yok. Daha önceki operasyonunu yapan meslektaşımız da bize bilgi verdi. Bunun tümörel bir yapı olduğunu söyledi" dedi.

'OPERASYON BAYAĞI ZORLU GEÇTİ'

Tümörü çıkarmak için Tolo'yu tekrar operasyona aldıklarını dile getiren Atilla Dulkadir, "Operasyon zorlu geçti. Operasyon sonrasında tümörü uzaklaştırdık. Gerekli estetik operasyonunu yaptık. Yüzünde eskisi gibi kötü bir görüntü olmayacak daha düzgün bir görüntüsü olacak. Hayati organlarına ve damarlarına yakın bir bölgede, o yüzden zorlu bir operasyon geçti. Aldığımız tümörü patolojiye göndereceğiz ve çıkan sonuca göre kemoterapi tedavi uygulayacağız. Aldığımız kitlenin boyutu 5,8 kilogram ama içerisi sıvı doluydu. Bu sıvıyla beraber tahmini 8-9 kilogram. Köpek bayağı zorlu bir hayat sürmüş. Operasyonun bekletilme sebebi ise hastamızda kalp yetmezliği de var, daha önceki muayenede kalbine yönelik tedaviyi başladık. Belirli bir dönem bekleyip hazır hale getirdikten sonra operasyona aldık. Ameliyat 3 saatin üzerinde sürdü" diye konuştu.

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ameliyat, Kangal, Güncel, Sivas, Son Dakika

