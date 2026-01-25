Sivas'ta Kapanan Yollar İçin Çalışma Başlatıldı - Son Dakika
Sivas'ta Kapanan Yollar İçin Çalışma Başlatıldı

25.01.2026 10:16
493 yerleşim yeri kar ve tipiden kapandı, ekipler yolları açmak için çalışmalara başladı.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan 493 yerleşim yerinin yolunu açmak için çalışma başlatıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 493 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda, hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

Görevliler, sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarılara riayet etmelerini istedi.

Kaynak: AA

10:46
10:25
09:57
09:41
09:20
09:06
