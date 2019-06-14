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Sivas'ta kaplıcalar için otobüs seferleri başladı

4 saat önce

Sivas Belediyesi tarafından Sıcak ve Soğuk Çermik'e otobüs seferleri düzenlenmeye başladı.

Sivas'ta kaplıcalar için otobüs seferleri başladı, System.String[]
Sivas Belediyesi tarafından Sıcak ve Soğuk Çermik'e otobüs seferleri düzenlenmeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; "Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce koordine edilen seferler sabah 08.00'den başlayıp akşam 20.00'ye kadar sürecek. Her iki kaplıcaya da günlük 6 sefer düzenlenecek. Sıcak ve Soğuk Çermik için öğrenci bileti 4 TL, tam bilet 5 TL, araç içi bilet ise 7 TL olarak belirlendi.

Sıcak Çermik Güzergahı: Yenişehir'den hareket edecek araç, Atatürk Caddesi, Bakırcılar Çarşısı, Hikmet Işık Caddesi'nden Kümbet istikametini takip ederek Sıcak Çermik'e ulaşacak.

Soğuk Çermik Güzergahı: Yenişehir'den hareket edecek araç, Atatürk Caddesi, Kent Meydanı, Hikmet Işık Caddesi, Dikilitaş, Sait Paşa Caddesi, Karaağaç Köprüsü, İstiklal Caddesi, Emir Paşa Caddesi, Belediye Benzinliği önünden Soğuk Çermik'e ulaşacak. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:21 Kaynak: İHA
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