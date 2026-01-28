Sivas'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Sivas'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Sivas\'ta Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
28.01.2026 14:09
Sivas'ta etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalar ve kapalı yollarla hayatı zorlaştırıyor.

SİVAS'ta son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Divriği-Arapgir yolunda kar kalınlığı 4 metreyi geçerken, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi sürüyor.

Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İl genelinde hafta başında 945 olan kapalı yerleşim yeri sayısı, ekiplerin günlerdir yoğun çalışmaları sonucu bugün itibarıyla 91'e düştü. İl Özel İdare ekiplerinin 91 yerleşim yerindeki kapalı yolları açma çalışmaları ise devam ediyor.

Sivas'ın Divriği ile Malatya'nın Arapgir ilçeleri arasındaki yolda ise kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Aralıklarla etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sarıçiçek Yaylası mevkiinde kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buldu. Bölgede ekipler, tipi nedeniyle kapanan yayla yolunu açmak için 8 gündür aralıksız çalışıyor.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
