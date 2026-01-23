Sivas'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivas'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Devam Ediyor

23.01.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta kar yağışı sonrası şehir beyaza büründü, kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte dün başlayan kar yağışının ardından şehir beyaza büründü.

Sivas Belediyesi ekiplerince il merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülürken, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, Karadeniz ile Akdeniz bölgelerinin bağlantı yolu olarak bilinen Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi ile Sivas-Erzincan kara yolunda bulunan 3 bin 25 rakımlı Kızıldağ geçitlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Ulaşım, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk bayrağına bir saygısızlık daha Bedeli ödetiliyor Türk bayrağına bir saygısızlık daha! Bedeli ödetiliyor
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı Karı-kocayı öldüren cani olay gününü soğukkanlılıkla anlattı
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı Sadettin Saran hakim karşısına çıktı
Merkez Bankası faizi yüzde 37’ye indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi
Ahmet Minguzzi’yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıklara verilen cezalar onandı

11:30
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
Okan Buruk yıldız isme telefon açmış: Valizlerini hazırla geliyorsun
11:27
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
Girdiği işletmenin üst katına çıkan belediye başkanı gördüklerine inanamadı: Hemen mühürleyin
11:08
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek’ten yeni hamle Emeklilere 10 bin lira ek maaş
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş
10:58
Borsa İstanbul’da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
Borsa İstanbul'da tarihi seviye: BIST 100, 13 bin puanı aştı
10:49
Pakistan’da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
Pakistan'da çekildiği söylenen görüntü büyük tartışma yarattı
10:35
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Bütün dünya Fenerbahçe-Aston Villa maçındaki olayı konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 11:46:32. #7.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta Kar Yağışı ve Soğuk Hava Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.