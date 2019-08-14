Son Dakika Haberleri: Sivas'ta kavurucu sıcaklar
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Sivas'ta kavurucu sıcaklar

49 dakika önce

Sivas'ta termometreler 41 dereceye gösterirken çocuklar havuzlarda, yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.

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Sivas'ta termometreler 41 dereceye gösterirken çocuklar havuzlarda, yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.

Sivas'ta kavurucu sıcaklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının ortalama 10 derece artması ile termometreler 41 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinlerken yetişkinler de ağaç dallarının altında serinledi.

"Bunaltıcı bir sıcak var"

Eyüp Demir adındaki vatandaş bunaltıcı bir sıcak havanın olduğunu dile getirerek, "Sivas'ta havalar çok sıcak. 40-41 derece oluğu için ağaçların gölgesine sığınmak zorunda kaldık. Bunaltıcı bir sıcak var. Şuna da değinmek gerekirse Sivas'ın sıcağı yavaş yavaş toparlanıyor" dedi.

"Güneşte durulmuyor"

Bir diğer vatandaş ise aşırı bir sıcağın olduğunu ve güneşte durulmadığını ifade ederek, "Bugün Sivas'ta kent meydanında çıktık. Arkadaşlarla beraber burada gölgeleniyoruz. Çok sıcak. Aşırı bir sıcak var. Güneşte durulmuyor. Zannedersem bugün 41-42 dereceyi gördü. Serinlemek için gölge yerleri tercih ediyoruz ve iyide oluyor" şeklinde konuştu. - SİVAS
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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