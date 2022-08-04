Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

04.08.2022 14:37

Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Sivas'ta, Kızılırmak'ta balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Kızılırmak'ın geçtiği Karşıyaka Mahallesi tarihi Kesik Köprü mevkisinde ölü balıklar gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şubesi ekipleri, bölgeye gelerek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Numunelerin analiz için ilgili laboratuvarlara gönderileceği öğrenildi.

Su sıcaklığındaki ani değişiklik dolayısıyla oksijen seviyesinin düşmesine bağlı olarak gerçekleştiği tahmin edilen ölümlerin, kesin nedeninin laboratuvar sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

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Toplu balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor Toplu balık ölümleri görenleri tedirgin ediyor Dün geceden beri kayıp olan 13 yaşındaki Mehmet, bulundu Dün geceden beri kayıp olan 13 yaşındaki Mehmet, bulundu
Kaynak: AA

Karşıyaka, Sivas, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Kızılırmak'taki balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor - Son Dakika
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