Sivas\'ta Motosiklet Denetimi Yapıldı

Sivas'ta trafik ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri "1 kural 1 ömür" mottosu kapsamında İnönü Bulvarı'nda motosiklet denetimi yaptı.
Motosiklet sürücülerini bilgilendiren ekipler, örnek davranış sergileyen, kurallara uygun ekipman kullanan ve ekipmanları yıpranmış olan sürücülere ekipman desteği verdi.
Denetimlerin devam edeceği belirtildi.
