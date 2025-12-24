Sivas\'ta Motosiklet Denetimi Yapıldı

Sivas'ta trafik ekipleri motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şubesi ekipleri "1 kural 1 ömür" mottosu kapsamında İnönü Bulvarı'nda motosiklet denetimi yaptı.

Motosiklet sürücülerini bilgilendiren ekipler, örnek davranış sergileyen, kurallara uygun ekipman kullanan ve ekipmanları yıpranmış olan sürücülere ekipman desteği verdi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.