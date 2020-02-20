Sivas'ta toplu taşımaya zam - Son Dakika
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Sivas'ta toplu taşımaya zam

7 saat önce

Sivas Belediye Meclisinin Şubat ayı oturumunda alınan karar doğrultusunda Sivas'ta toplu taşıma ücretlerinde zamma gidildi.

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Sivas Belediye Meclisinin Şubat ayı oturumunda alınan karar doğrultusunda Sivas'ta toplu taşıma ücretlerinde zamma gidildi.


Zamlı tarife özel halk otobüslerinde bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.


Zam kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Yasin Arslan, en son zammın 17 ay önce yapıldığını söyleyerek maliyetlerin arttığına dikkat çekti.


Kooperatif Başkanı Arslan, "En son zam kararı 17 ay önce alınmıştı. İşletme maliyetlerimizin aşırı derecede yükselmesi, araçlarımızın yeni nesil olması nedeniyle yedek parça maliyetlerinin artması, mazota gelen zam, çalıştırdığımız şoförlere yaptığımız zamlar, taşıt vergilerine gelen zamlar bizi böyle bir karara zorladı. Gelen zam da afaki değil" dedi.


Yüzde 7 ila 8 oranında zam yapıldığını belirten Arslan, "Yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. Öğrenci 1 lira 75 kuruştan 1 lira 90 kuruşa, tam 2 lira 40 kuruştan 2 lira 60 kuruşa, araç içi de 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseltildi" diye konuştu. - SİVAS

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:06 Kaynak: İHA
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