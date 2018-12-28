Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sivas- Kayseri karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ö. (23) yönetimindeki 38 YE 829 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Bir süre sürüklenen otomobil elektrik direğine çarparak durabildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Nuriye (18), Büşra (16) ve Mahmut Ö. (80) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:58 Kaynak: İHA

Gemerek, Sivas, 3. Sayfa
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