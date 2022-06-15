Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

15.06.2022 10:27
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sanayi mevkisinde durdurdukları araçta narkotik köpeği "Atik"in de katılımıyla arama yaptı.

Ekipler, araçta gizlenmiş halde 47 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheliler T.Y (34) ve R.G (28), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı Uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi Halk Ozanı, jandarma için besteleyip söyledi
Kaynak: AA

Şarkışla, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:16 Tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde kayınpederini vurdu: Yaşadığım acıları yaşamasını istedim
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:55 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:32:05. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement