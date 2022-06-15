İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sanayi mevkisinde durdurdukları araçta narkotik köpeği "Atik"in de katılımıyla arama yaptı.

Kaynak: AA

Şarkışla, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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