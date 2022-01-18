Yabancı öğrenciler Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi düzenledi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) dil eğitimi alan yabancı öğrenciler, merhum şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç anısına şiir dinletisi organize etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Rektör Yardımcısı ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. Hakan Yekbaş, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yıldız, programda yaptığı konuşmada, üniversitedeki öğrencilerin yüzde 10'unun yabancı öğrencilerden oluşmasını hedeflediklerini belirterek, "Geldiğimiz noktada 2 bin 500 uluslararası öğrenci çeşitli fakültelerde eğitimlerini sürdürüyor. Ayrıca 500 öğrenci TÖMER'de Türkçe öğrenimlerine devam ediyor. Bu sayıyı her yıl arttırarak 4 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiir dinletisinde emeği geçenlere de teşekkür eden Yıldız, "Şiir sanatın en üst dalıdır. Osmanlı döneminde sanatçı denildiğinde şair, sanat denildiğinde şiir akla geliyordu. Bugün üstat bir şairin anısına böylesi güzel program yapan TÖMER öğretmenleri ve görevlilerini kutluyorum." diye konuştu.

Yekbaş da 2016 yılında Prof. Dr. Alim Yıldız'ın göreve gelmesiyle her geçen gün büyüyen ve eğitim kalitesini arttıran TÖMER'de yaklaşık 500 öğrencinin eğitimlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından farklı ülkelerden öğrenciler, Türk dünyasının önemli şairlerinin şiirlerini okuyarak Sezai Karakoç'u andı.

Yabancı öğrencilere teşekkür belgesi verilmesinin ardından program sona erdi.