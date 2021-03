Sivas Valisi Ayhan: Mutasyonlu virüs yayılımı var, ev kadınlarında sayı arttı - Son Dakika

Sivas Valisi Ayhan: Mutasyonlu virüs yayılımı var, ev kadınlarında sayı arttı

SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasında, sarıdan kırmızı kategoriye geçen Sivas'ta son durum hakkında bilgi veren Vali Salih Ayhan, "Çok hızlı yayılım söz konusu. Ev kadınlarında sayının artığını görüyoruz. Vaka sayımız 100'ün üzerinde. Bunların birçoğu İngiltere kaynaklı vakalar. İl genelinde mutasyonlu virüsün daha fazla olduğunu görüyoruz. Vakalarımızın yüzde 40'ını herhangi bir işte çalışmayan ev kadınları oluşturuyor. Yayılım, evlerden gerçekleşmekte" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ilk haritada, sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer alan Sivas, son tablo ile kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasına girdi. Hafta sonu kısıtlaması uygulanacak iller arasındaki Sivas'ta, bugün yapılan İl Pandemi Kurulu Toplantısı öncesi Vali Salih Ayhan, son durum hakkında bilgiler verdi.

'ORTALAMA VAKA SAYIMIZ 100'ÜN ÜZERİNDE'

Kente bağlı 2 ilçede kontrolsüz yayılım olduğunu belirten Vali Ayhan, "Risk haritasına göre ilimiz kırmızı kategoride bulunarak çok yüksek riskli 58 il arasında yerini almıştır. İstatistiğimiz henüz açıklanmadı ancak tahminlerimize ve analizlerimize göre ortalama vaka sayımız, 100'ün biraz üzerinde. Özellikle 2 ilçemiz Şarkışla ve Altınyayla'da vaka sayılarını kontrol etmekte zorlanıyoruz. Çok hızlı yayılım söz konusu ve almış olduğumuz sıkı tedbirler, ne yazık ki bu yayılımın önüne geçemedi, hala geçmiş değil. Kent merkezimizde ve diğer ilçelerimizde sayıların kontrol edilebilir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı kategoride yer almamız, yeni tedbirler ve yeni kısıtlamalar anlamına gelmekte. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Cinsiyet olarak yaptığımız analizlerde ev kadınlarının artışta en büyük paya sahip olduğunu gördük. Ev gezmelerinden bir türlü vazgeçemediğimiz aşikar. Şimdilerde aşı takviminde ev kadınlarına öncelik verilmeli miydi, diye düşünüyorum. Vakalarımızın yüzde 40'ını herhangi bir işte çalışmayan ev kadınları oluşturmakta. Yani yayılım evlerden gerçekleşmekte" diye konuştu.

'MUTASYONLU VİRÜS FAZLA VE YAYILIM HIZI ÇOK YÜKSEK'

Özellikle ramazan ayında tedbirlerin sıklaştırılacağını kaydeden Ayhan, "Söylemekten dilimizde tüy bitti ancak maske, mesafe ve hijyen konularına lütfen dikkat edelim. İlçe ilçe değerlendirme yaptığımız zaman Altınyayla'nın 100 binde 578 ile çok yüksek tabloya sahip olduğunu görüyoruz. Şarkışla ise 100 binde 435'te. Son 3 günlük tabloyu incelediğimizde de aynı ilçelerin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Ramazan ayına göre de tedbirlerimizi sıklaştıracağız. Altınyayla ilçemizdeki durumun yurt dışından cenaze için gelen ailemizden kaynaklandığını biliyoruz. Şu an için ilçede aktif vaka sayımız 71, bu bir ilçe için çok yüksek rakamdır. Aynı ölçekte bir diğer ilçemiz olan İmranlı'da vaka sayımız 0. Bu aynı zamanda mutasyonlu virüs olduğu için yayılım hızı çok yüksek. İl genelinde mutasyonlu virüsün daha fazla olduğunu görüyoruz. Semptomlar daha hafif geçmekte ama maalesef pozitif vaka olmaktadır. Bunların birçoğu İngiltere kaynaklı vakalardır" dedi.

'AŞILANAN 36 KİŞİDE VİRÜS GÖRÜLDÜ, HASTANEDE YATAN YA DA ÖLEN YOK'

Koronavirüse bağlı ölüm oranının ciddi anlamda azaldığını belirten Vali Ayhan, "Ölüm oranımız çok düştü hatta yok denecek kadar az, diyebilirim. Yatan hasta sayımızda da oldukça büyük bir azalma söz konusu. Şu an ilçelerimiz ve il merkezimizde yoğun bakım, entübe ve serviste yatan hasta sayısı 100'ün altında. Vatandaşlarımızın çoğu evinde takip edilmekte. Her yere bir güvenlik, bir sağlıkçı dikebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla her vatandaşımız kendisi denetleyici olacak. Bakın 2 Mart'ta en iyi iller arasındaydık ancak bugün ise tedbir alması gereken illerden biri olduk. Şu an vaka sayılarının pik döneminde olduğunu düşünmekteyim. Biraz daha sabırla sayıların aşağı düşeceğine inanıyorum. Aşılandıktan sonra yeniden pozitif olan sadece 36 vatandaşımız bulunmakta ve hiçbiri de hastanede yatmıyor. Aşı olup ölen vatandaşımız hiç yok. Dolayısıyla aşının koruyuculuğunu bu rakamlar üzerinden görebilmekteyiz" diye konuştu.

Öte yandan normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı kentte bazı kişiler, kısıtlamaların geri gelmesinin yerinde olduğunu belirtirken, bazıları ise bu duruma üzüldüğünü ve dikkat edilmediği sürece kısıtlamaların işe yaramayacağını dile getirdi.