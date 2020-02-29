Sivasspor Ankara'da kampa girdi - Son Dakika
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Sivasspor Ankara'da kampa girdi

6 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sivasspor Ankara'da kampa girdi, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen son antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


İki grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, taktik programla sona erdi.


Müsabakadan 2 gün önce başkente gelen kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.


Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:32 
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