Sivasspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Sivasspor, Barış Yardımcı ile yollarını ayırdı
18.01.2021 17:02
DG Sivasspor, defans oyuncusu Barış Yardımcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
DG Sivasspor, defans oyuncusu Barış Yardımcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, defans oyuncusu Barış Yardımcı ile yolların ayrıldığı anımsatıldı. Açıklamada, "Kulübümüz ile Barış Yardımcı arasındaki 02.09.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Barış Yardımcı'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi
(Oğuzhan Sarzep - Mustafa Koçyiğit/İHA)
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