Son Dakika › Spor › Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor
, kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor
maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Demir Grup Sivasspor, ligin 27'nci haftasında kendi sahasında oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleşen antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ziya Erdal, Petar Skuletic, Ali Şaşal Vural ve Emre Kılınç katılmadı. Dar alanda pas çalışması yapan futbolcular son olarak çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.
- Sivas
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:56 Kaynak: DHA
Son Dakika Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor Yukatel Denizlisporlu futbolcular ligin ertelenmesini istiyor Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz" Galatasaray'a Marcao ve Luyindama'dan 25 milyon euro!