Sivasspor, Erzurumspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında sahasında Erzurumspor'u konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top çalışmaları ile tamamladı.

Sivasspor-Erzurumspor karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS