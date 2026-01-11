Sivasspor Evinde Erzurum'a Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sivasspor Evinde Erzurum'a Yenildi

Sivasspor Evinde Erzurum\'a Yenildi
11.01.2026 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de Özbelsan Sivasspor, Erzurumspor FK'ye 2-0 kaybetti.

Stat: BG Grup 4 Eylül Stadyumu

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Enes Biroğlu, İbrahim Ethem Potuk

Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 84 Mert Çelik), Charisis, Cihat Çelik (Dk. 46 Malle), Ethemi (Dk. 84 Avramovski), Bekir Turaç Böke (Dk. 46 Kimpioka)

Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı (Dk. 84 Ali Ülgen), Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 74 Murat Akpınar), Crociata, Benhur Keser (Dk. 84 Salih Sarıkaya), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 74 Rodriguez) Hüsamettin Yener (Dk. 65 Sylla)

Goller: Dk. 41 Benhur Keser, Dk 90+3 Crociata, (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Özkan Yiğiter (Dk 29) (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Giorbelidze (Erzurumspor FK), Dk. 80 Charisis, Dk. 90+1 Okan Erdoğan (Özbelsan Sivasspor)

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Erzurumspor FK'ye 2-0 mağlup oldu.

Kaynak: AA

Sivasspor, Trendyol, Erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Evinde Erzurum'a Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
5 ay süre verildi Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek 5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
Maktul 19, katil 20 yaşında 4 bin TL için cinayet işledi Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

19:35
İstanbul’da eğitime kar arası
İstanbul'da eğitime kar arası
18:52
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
Yeni doğan bebeğini mikrodalga fırında öldürdü
18:52
Levent Mercan’dan kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
17:59
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu“
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Düşman, eğitilmiş teröristleri ülkeye soktu"
16:28
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
15:49
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi
Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 19:57:10. #7.11#
SON DAKİKA: Sivasspor Evinde Erzurum'a Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.