Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde, kulüp tesislerindeki idmanda kırmızı-beyazlı ekip, pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştı.
Sivas temsilcisi, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
Sivasspor ile Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Pendikspor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?