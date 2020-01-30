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Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı (2)
7 saat önce
FORMAYI GİYDİSağlık kontrolünden geçirildikten sonra bir süre takımın çalışmasını izleyen Samba Camara daha sonra Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar'ın yer aldığı törenle kendisini 1,5 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzalayarak formayı giydi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:44 Kaynak: DHA
FORMAYI GİYDİ
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bir süre takımın çalışmasını izleyen Samba Camara daha sonra Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar'ın yer aldığı törenle kendisini 1,5 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzalayarak formayı giydi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İmza töreninden görnütü
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