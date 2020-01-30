Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı (2) - Son Dakika
Son Dakika Spor Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı (2) - Son Dakika Spor

Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı (2)

7 saat önce

FORMAYI GİYDİSağlık kontrolünden geçirildikten sonra bir süre takımın çalışmasını izleyen Samba Camara daha sonra Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar'ın yer aldığı törenle kendisini 1,5 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzalayarak formayı giydi.

Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı (2), System.String[]

FORMAYI GİYDİ

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bir süre takımın çalışmasını izleyen Samba Camara daha sonra Kulüp Başkanvekili Erdal Sarılar'ın yer aldığı törenle kendisini 1,5 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeyi imzalayarak formayı giydi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İmza töreninden görnütü


Erdal Sarılar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İşte Sergen Yalçın için düzenlenen imza töreninden kareler!
Beşiktaşlı taraftarlar, Sergen Yalçın'ın imza töreninde Fikret Orman aleyhine bağırdı Son Dakika: Sergen Yalçın imzayı attı! İşte ilk sözleri Fenerbahçe'de Falette'nin lisansı çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 20:56:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]