Sivassporlu Aaron Appindangoye ameliyat edilecek

Oyuncunun geçen sezon sonu sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edileceğini aktaran Ayyıldız, "Sol ayak bileğinde kronik kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivassporlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin sakatlığı nedeniyle ameliyat edileceği ve 8 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi.

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