Siverek hayvan pazarı alanı genişletiliyor - Son Dakika

Siverek Belediyesi canlı hayvan pazarlarında alan genişletme çalışması başlattı.

Hayriye Mahallesi'ndeki canlı hayvan pazarında çalışma başlatan Fen İşleri Müdürlüğü, küçükbaş ve büyükbaş satış alanını genişleterek gölgelik yapımına başladı.

Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, Siverek hayvan pazarının bölgenin en büyük pazarları arasında yer aldığını belirterek, "Ekonomimizin mihenk taşları arasındaki canlı hayvan pazarında esnaflarımızdan gelen talep doğrultusunda genişletme çalışmalarına başladık. Satış yapan esnafımız ve hayvan alımına gelen vatandaşlarımızın daha sağlık bir ortamda alışveriş yapmaları için eksikleri kırsa sürede tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.

Hayvan pazarındaki potansiyelin gün geçtikçe büyüdüğünü dile getiren esnaflardan Menduh Kocaman, genişletme çalışmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.