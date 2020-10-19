Siverek'te iki iş makinesi kundaklandı - Son Dakika

Siverek'te iki iş makinesi kundaklandı
19.10.2020 15:09
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki iş makinesi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki iş makinesi, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Olay, gece saatlerinde Karpuzcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede yol yapım çalışması yapan Mehmet Çatal'a ait 2 iş makinesi, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.Gece saatlerinde iş makinelerinden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, jandarma, iş makinelerini ateşe vererek kaçan şüpheli veya şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.
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