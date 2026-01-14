Sivil Haklar Savaşçısı Claudette Colvin Vefat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sivil Haklar Savaşçısı Claudette Colvin Vefat Etti

14.01.2026 12:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jim Crow yasalarına karşı direnişiyle tanınan Claudette Colvin, 86 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'deki siyahilere karşı yürürlüğe giren Jim Crow yasalarına karşı gelerek 1955'te otobüste beyaz birine yer vermeyi reddeden ilk kişi olarak tarihe geçen Claudette Colvin, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

ABD medyasındaki haberlere göre, 1955 yılında Jim Crow yasalarına karşı gelmesiyle tanınan Colvin, ABD'nin Texas eyaletinde hayatını kaybetti.

Haberlerde, Colvin'in ölüm nedeni olarak herhangi bir sağlık sorunundan bahsedilmedi.

Colvin, Alabama eyaletinin Montgomery kentinde 1955'te ırk ayrımcılığı uygulanan bir otobüste beyaz bir kadına yer vermeyi reddederek sivil haklar hareketini ateşleyen insanlardan biri olarak akıllarda kaldı. Colvin'in ardından yine Montgomery'de, Rosa Parks adlı kadın aynı eylemde bulunmuştu.

Siyahilere karşı çıkarılan yasaya karşı çıktı

Jim Crow yasaları kapsamında, otobüslerdeki koltuklar ırklara göre ayrılmıştı. Siyahi yolcular arka koltuklara oturmak zorundaydı ve beyazlar için ayrılan bölüm dolduğunda, şoför siyahi yolcuların koltuklarını boşaltmalarını isteyebiliyordu.

Buna ek olarak, siyahi yolcuların beyaz yolcularla aynı hizada oturmalarına da izin verilmiyordu, bu da beyazların yanında boş koltuklar olsa bile siyahilerin arkaya geçmeleri gerektiği anlamına geliyordu.

Otobüs şoförü, 2 Mart 1955'te henüz 15 yaşındayken Montgomery şehir otobüsüne binen Colvin ve yanındaki diğer üç siyahi yolcuya yerlerini değiştirmelerini söyledi ancak Colvin oturmaya devam etti.

Şoförün polisi aramasının ardından Colvin polisler tarafından gözaltına alındı ve huzuru bozmak, ayrımcılık yasalarını ihlal etmek ve bir memura saldırmakla suçladı.

Daha sonrasında Rosa Parks'ın da avukatlığını yapacak Fred Gray'in kendisini mahkemede temsil ettiği dava sonucu Colvin, para cezası ve denetimli serbestlik cezalarına çarptırıldı.

Colvin, bir gazeteye 2009'da verdiği röportajda, Montgomery'deki siyahi orta sınıfın desteğini kazanmak için "ten renginin çok koyu ve çok fakir olduğu" gerekçesiyle yerel sivil haklar liderlerinin kendisinin ayrımcılığın sembolü olarak gösterilmesini istemediklerini söylerken annesinin de yaşadığı bu olay konusunda konuşmaması için kendisini tembihlediğini anlatmıştı.

Parks da Montgomery'de 1 Aralık 1955'te bindiği otobüste, beyazlara ait bölümde yer bulamayınca kendisinden yer isteyen bir beyaza, kalkmayarak karşılık vermişti.

Kalkmayı reddeden Parks'ın tutuklanmasını protesto eden siyahiler bir yıldan fazla süre otobüslere binmemişti. Amerikan Federal Mahkemesi, bu kararlı eylem üzerine otobüslerdeki siyah-beyaz ayrımı uygulamasını yasaklamıştı.

Parks'ın yer vermeyi reddedişi, ABD'de siyahi direnişin milatlarından biri kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivil Haklar Savaşçısı Claudette Colvin Vefat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
Esra’yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması
Yeni takımları belli oldu Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk’ün göreve iadesinde sakınca yoktur Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi

12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
12:16
İfadesinde ’’İmamoğlu’nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim’’ dedi Fotoğraflar ortaya çıktı
İfadesinde ''İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim'' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı
11:44
Türkiye’nin yanı başında büyük çatışma Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
11:32
Muslukları altından Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu
11:22
İstanbul’da gıdada “Sıfır Tolerans“ dönemi
İstanbul'da gıdada "Sıfır Tolerans" dönemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 13:10:50. #7.11#
SON DAKİKA: Sivil Haklar Savaşçısı Claudette Colvin Vefat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.