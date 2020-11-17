Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi - Son Dakika

Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi

17.11.2020 12:53
Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi, System.String[]

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerinde yolculuk yapıp, sosyal mesafe, yolcu kapasitesi ve maske denetimlerinde bulunuyor.

ÇORUM'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında görevlendirilen sivil polisler, özel halk otobüslerinde yolculuk yapıp, sosyal mesafe, yolcu kapasitesi ve maske denetimlerinde bulunuyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce, virüsün bulaş riskini azaltmak amacıyla alınan kararla, kentteki özel halk otobüslerine yolcu sayısı sınırlaması getirildi. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü, özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini arttırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde koronavirüs denetimleri sürdürülürken, toplu taşıma araçlarında denetimler için sivil trafik polis ekipleri görevlendirildi. Sivil polisler, bindikleri halk otobüslerinde yolculuk yapıp, sosyal mesafe, yolcu kapasitesi ve maske denetimlerinde bulunuyor. Yolcu sayısının belirlenen sınırın üzerinde olması durumunda da sürücülere, idaresi para cezası uygulanıyor. Kentte 3 gündür yürütülen uygulamayla, otobüslerde aşırı yolcu taşımanın önüne geçildiği de gözleniyor.

'KURALLARA UYALIM 'Trafik Şube Müdürlüğü'nden komiser Bünyamin Demir, uygulamaya katılarak yolculara yaptığı konuşmada,  "HES kodu uygulamamız devam ediyor. Bizim için önemli olan vatandaşımızın sağlığı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararda belirtilen yolcu sayısının üzerinde kesinlikle yolcu almanız yasaktır. Kurallara uyalım. Sizlerin desteği olmadan bu salgını yenemeyiz. Önemli olan sizlerin bize destek vermesi. Sizler bize destek verirseniz biz bu işi başarabiliriz. Hem sağlık personeli üzerindeki baskı hem de kolluk kuvvetlerinin üzerindeki baskı azalmış olur. Lütfen bize yardımcı olun" dedi.'BİRER TANE PERSONEL GÖREVLENDİRİYORUZ'

Her otobüste sivil trafik görevlilerinin mevcut olduğunu belirten Demir, "Sabah ve akşam yoğunluğunda biz birer tane personel görevlendiriyoruz. Sivil trafik polisimiz vatandaş gibi aracın içerisine biniyor, arka tarafa oturuyor. Eğer yoğunluk olursa cep telefonuyla bize mesaj atıyor.  O bölgedeki trafik ekibimiz gerekli cezai müeyyideyi uyguluyor. Bu tüm otobüslerimiz için geçerli. Vatandaşlardan istediğimiz sadece bizlere destek vermesi. Hepinizin sağlığı her şeyden önemli. Otobüslerde çok yolcu olursa ihbar edin" diye konuştu.


Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi
Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi
Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi

Emniyet Müdürlüğü, Toplu Taşıma, Polis, Sivil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivil polislerden, otobüslerde koronavirüs denetimi - Son Dakika


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