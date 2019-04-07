Sivrice'de 15 Köyün İlçeyle Ulaşımını Sağlayan Yolda Heyelan
1 saat önce
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 15 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.
ELAZIĞ'ın Sivrice
ilçesinde 15 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Bazı yetkililer heyelanı, Perşembe günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin tetiklediği üzerinde durduklarını söyledi.
Sivrice'de 15 köyün ilçe merkeziyle ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Kılıçkaya
ve Kalaba
köyleri arasında yamaçtan kayan tonlarca toprak, yolu ulaşıma kapattı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığını söyledi.
Bazı yetkililer, heyelanı, Perşembe günü meydana gelen, bazı köylerde hasara yol açan 5.2 büyüklüğündeki depremin tetiklediği üzerinde durduklarını belirtti.
- Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:50 Kaynak: DHA
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