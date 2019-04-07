Son Dakika Haberleri: Sivrice'de 15 Köyün İlçeyle Ulaşımını Sağlayan Yolda Heyelan

Sivrice'de 15 Köyün İlçeyle Ulaşımını Sağlayan Yolda Heyelan

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 15 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.

Sivrice'de 15 Köyün İlçeyle Ulaşımını Sağlayan Yolda Heyelan, System.String[]
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde 15 köyün ilçeye ulaşımını sağlayan yol, meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı. Bazı yetkililer heyelanı, Perşembe günü meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin tetiklediği üzerinde durduklarını söyledi.

Sivrice'de 15 köyün ilçe merkeziyle ulaşımını sağlayan yolda heyelan meydana geldi. Kılıçkaya ve Kalaba köyleri arasında yamaçtan kayan tonlarca toprak, yolu ulaşıma kapattı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışma başlattığını söyledi.

Bazı yetkililer, heyelanı, Perşembe günü meydana gelen, bazı köylerde hasara yol açan 5.2 büyüklüğündeki depremin tetiklediği üzerinde durduklarını belirtti.

- Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:50 Kaynak: DHA

Elazığ, Sivrice, Güncel
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